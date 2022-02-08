Нефтегазовая стратегия Баку обеспечивает социальную и экономическую стабильность

С реализацией Южного газового коридора Азербайджан получил возможность приобрести определенные дивиденды от экспорта своих газовых ресурсов в Европу. Необходимо иметь в виду, что энергетический фактор является крайне важным с точки зрения реализации задач и экономического, и политического характера. Потому что энергетика является стержнем экономической деятельности в целом.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), председатель Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты Эльшад Мамедов.

Имея в виду критическую зависимость Евросоюза от импорта газа и нефти, Азербайджан фактически превратился в одного из немногих надежных поставщиков энергоресурсов, отметил экономист.

"Все это позволило существенно повысить значимость нашей страны во время переговоров по самым разным вопросам повестки дня. С другой стороны, это позволило Азербайджану получать доходы в виде валютной выручки, потому что нефть и газ являются валютоемкими товарами. Сегодня мы видим, что благодаря повышению цен на энергоносители страна получает существенные экономические выгоды в виде валютных поступлений. Да, это во многом связано и с мировой инфляцией. Но это не меняет того факта, что валютные поступления позволяют решать множество задач в плане экономического развития страны", - сказал Мамедов.

По словам нашего собеседника, в свое время разработанная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым нефтяная стратегия позволила Азербайджану повысить инвестиционные возможности. Когда в середине 90-х годов азербайджанская экономика находилась в плачевном состоянии, нефтяная стратегия помогла сохранить и общественно-политическую стабильность, и стабильность с точки зрения экономического управления. С реализацией газовой стратегии, разработанной непосредственно Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан получил возможность последовательно получать дополнительные экономические и политические дивиденды.

"Именно нефтегазовые ресурсы и валютная выручка создали возможности для реализации многих масштабных проектов в Азербайджане и с участием Азербайджана. При той благоприятной конъюнктуре, которая сложилась в минувшем году, мы получаем от экспорта газа около 5 миллиардов долларов, по нефти эта цифра в три-четыре раза больше. Все это дает возможность успешно решать социальные и экономические задачи страны", - подчеркнул профессор UNEC.

Лейла Таривердиева