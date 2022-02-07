https://news.day.az/economy/1433527.html AzerGold планирует выпуск новых облигаций
AzerGold планирует выпуск новых облигаций
ЗАО AzerGold планирует выпуск новых облигаций.
Об этом в ответ на вопрос Trend сказал председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года и предстоящим задачам компании, передает Day.Az.
"ЗАО AzerGold рассматривает способы финансирования, и одним из них является выпуск облигаций. В 2020 году были выпущены облигации на сумму 20 миллионов долларов, и интерес к ним был выше ожидаемого. Мы погашаем облигации в соответствии с планом и очень рады, что стали первой государственной компанией в ненефтяном секторе, выпустившей облигации. Мы уже планируем выпуск новых облигаций", - сказал Ибрагимов.
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