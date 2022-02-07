Fitch подтвердило рейтинг облигаций ЗАО «Южный газовый коридор» на уровне «ВВ+»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг еврооблигаций ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) в иностранной валюте на уровне "BB+", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство, передает Day.Az.

Подтверждение рейтинга отражает неизменное мнение Fitch в отношении еврооблигаций ЗАО "Южный газовый коридор" на сумму 2 млрд долларов США, срок которых истекает в 2026 году, гарантированных правительством Азербайджана.

Рейтинг отражает безусловную, несубординированную и безотзывную гарантию полного и своевременного погашения, предоставленную держателям облигаций ЮГК государством.

"Облигации ЗАО "Южный газовый коридор" гарантированы Азербайджаном, и держатели облигаций могут предъявлять свои претензии непосредственно к государству, не требуя сначала возбуждать судебные иски или разбирательства против ЗАО. Гарантия регулируется английским законодательством и имеет равные права со всеми другими необеспеченными внешними суверенными долгами", - говорится в сообщении рейтингового агентства.

Fitch отмечает, что Азербайджан предусмотрел резервы для выполнения своих гарантий в госбюджете на 2016-2020 гг., и ожидает, что данная тенденция сохранится и в 2021 году.