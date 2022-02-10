ЕС важно получать больше азербайджанского газа по ЮГК

Южный газовый коридор имеет большое значение для стран Юго-восточной Европы. Благодаря ЮГК страны ЕС и НАТО, а также Турция обеспечивают надежные поставки природного газа по конкурентоспособным ценам. Таким образом, ЮГК способен укрепить экономическую и энергетическую независимость этих стран от чрезмерной зависимости от монополистов в поставках газа.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

По его словам, ЮГК поможет таким странам как Болгария, Румыния, Сербия и Венгрия диверсифицировать источники поставок.

"Чем больше поставщиков газа, тем конкурентоспособнее становится цена. Азербайджан в случае ЮГК направляет свой газ на регазификационные терминалы в Греции или Турцию. Таким образом, ЮГК является очень важным компонентом рыночного механизма, обеспечивающего определение цен спросом и предложением, а не политикой", - пояснил он.

Как отметил наш собеседник, азербайджанские поставки газа никак не могут конкурировать с российскими.

"Важно помнить, что по ЮГК в ЕС поступает лишь 10 миллиардов кубометров природного газа в год. В то время как поставки российского газа достигают 130-150 млрд кубометров. ЮГК важен для того, чтобы рынок не зависел от одного поставщика, чтобы в выбор маршрутов не вмешивалась политика. ЮГК - это часть более широкой стратегии ЕС по диверсификации поставок газа", - заявил экс-посол США в Азербайджане.

Брайза отметил, что Азербайджан уже предоставляет альтернативный источник поставок природного газа в ЕС и экспортирует столько газа, сколько возможно на данный момент.

"Было много попыток со стороны ЕС увеличить поставки газа из Азербайджана, включая комиссара по энергетическим вопросам Европейской Комиссии Кадри Симсон, которая недавно посетила Баку. Азербайджан согласился помочь Европе. Однако реальность такова, что в течение следующих нескольких лет Азербайджан будет добывать столько объёма газа, сколько позволяют действующие месторождения. К тому же в связи с увеличением населения страны в Азербайджане постоянно растет внутренний спрос на газ", - заявил он.

Американский эксперт сообщил, что Азербайджан может использовать свои географическое положение, геостратегическое значение и экономическую мощь для привлечения поставок природного газа из других стран, например, Туркменистан.

"На основании заключенного в ноябре прошлого года соглашения между Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном туркменский газ доставляется в Азербайджан посредством своп-соглашения с Ираном, согласно которому определенное количество газа поступает из Туркменистана в Иран. Столько же газа Иран экспортирует в Азербайджан. Затем Азербайджан получает возможность экспортировать этот газ по ЮГК.

Предполагаю, что ЕС ведет переговоры с Азербайджаном об увеличении поставок газа. Таким образом, у Азербайджана есть возможности помочь ЕС помимо собственного производства газа. Надеемся, что будут построены трубопроводы, соединяющие добычу природного газа в Туркменистане с собственной системой газопроводов Азербайджана через Каспийское море. Ещё одно перспективное направление - это месторождение "Достлуг", о совместной разработке которого Азербайджан и Туркменистан договорились в январе 2021 года", - резюмировал Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов