ЗАО AzerGold обнародовало производственные планы на 2022 г.

В 2022 году ЗАО AzerGold планирует произвести 61 074 унции золота и 122 147 унций серебра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года и предстоящим задачам компании.

По его словам, последние исследования показали, что извлекаемые запасы золота на месторождении "Човдар" выросли со 179 тысяч унций (прогноз 2016 года) до 212 тысяч унций.

В 2021 году ЗАО произвело 61,5 тысячи унций золота и 134,4 тысячи унций серебра, что соответственно на 2,5 и 10,9 процента больше, чем годом ранее, сказал Ибрагимов.