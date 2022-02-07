Хотим производить в Азербайджане беспилотники "Akıncı"

Компания "Baykar" планирует начать производство в Азербайджане беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник в интервью AzTV технический директор компании "Baykar" Сельджук Байрактар.

Он обозначил цели, связанные с предстоящей работой в Азербайджане.

"Соответствующие структуры Азербайджана интересуются БПЛА "Akıncı". Мы, компания "Baykar", хотим приступить к работе в связи с развитием этой технологии в Азербайджане. Мы выступим с инициативой как ее развития, так и производства в Азербайджане. К работе будут привлечены азербайджанцы, связанные с этой сферой", - сказал технический директор "Baykar".