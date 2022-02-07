Названо число заявок, поступивших по проекту развития предпринимательства в сельской местности в Азербайджане

В Азербайджане завершился прием заявок по проекту "Развитие предпринимательства и обеспечение самозанятости в сельской местности", реализуемому при поддержке Агентства по развитию МСБ, Государственного агентства занятости и Госагентства по туризму.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по развитию МСБ, всего поступило 226 заявок от жителей Губинского, Гусарского, Хачмазского, Шекинского, Загатальского, Гахского, Лянкяранского, Астаринского и Лерикского районов, которые хотят заняться предпринимательской деятельностью в сфере туризма или обеспечить самозанятость. Больше всего обращений зарегистрировано по Загатальскому району.

Согласно информации, в настоящее время заявки рассматриваются, изучается состояние домов, которые будут регистрироваться как туристические объекты. По завершении процесса отбора заявок граждане будут привлечены к профессиональным тренингам для получения соответствующих знаний в сфере туризма и услуг, будет проведена соответствующая работа на территориях под туробъекты, данные объекты будут оснащены необходимым оборудованием.

Проектом предусмотрено создание в указанных районах в общей сложности 50 сельских гостевых домов.