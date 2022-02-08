Госорганам Азербайджана поручено обеспечение рационального использования водных ресурсов Куры

Под руководством заместителя премьер-министра, председателя Комиссии по рациональному использованию водных ресурсов Шахина Мустафаева состоялось 15-е (онлайн) заседание Комиссии.

Как сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана, согласно "Плану мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов на 2020-2022 годы", утвержденному распоряжением главы государства от 27 июля 2020 года, были заслушаны доклады соответствующих государственных органов, представленных в Комиссии, а также профильных местных органов исполнительной власти о мерах, принимаемых по устранению бесконтрольного использования воды и объектов водного хозяйства, совершенствованию учета и выполнению поручений по обеспечению контроля.

По итогам обсуждений представленным в Комиссии соответствующим государственным органам и профильным местным органам исполнительной власти были даны необходимые поручения с целью обеспечения рационального и экономичного использования водных ресурсов бассейна реки Кура, начиная с Мингячевирского водохранилища до истока реки Кура, комплексного подхода к решению вопроса.