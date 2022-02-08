Названа новая сумма среднемесячной пенсии по стажу

Ожидается, что после индексации и повышения пенсий среднемесячный размер пенсий по стажу достигнет 360 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил председатель правления Государственного фонда социальной защиты Гималай Мамишов.

Он отметил, что среднемесячная сумма пенсий по возрасту, по прогнозам, достигнет 385 манатов: "Это увеличение будет наблюдаться в пенсиях лиц, получающих пенсии по страховому принципу".