В Азербайджане возросли ставки по потребкредитам посредством кредитных карт

В Азербайджане в 2021 году ставки по потребительским кредитам, выдаваемые посредством кредитных карт в национальной валюте, выросли на 1 процентный пункт и составили 25 процентов, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк страны, передает Day.Az.

При этом средние ставки по кредитам посредством кредитных карт в инвалюте в 2021 году выросли до 7 процентов против 3 процентов годом ранее.

По другим видам потребкредитов в 2021 году наблюдалось снижение ставок. В частности, средняя ставка по потребительским кредитам на покупку бытового оборудования составила 21 процент (рост на 2 процента), по кредитам на ремонт жилья - 21 процент (спад 3 процента), на покупку автомобиля - 17 процентов (спад на 2 процента).

По прочим видам потребкредитов средняя ставка в 2021 году по кредитам в нацвалюте составила 21 процент (23 процента в 2020 году), в инвалюте - 4 процента (5 процентов в 2020 году).