Alstom работает с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» по проектам ж/д сигнализации

Alstom работает с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" по проектам железнодорожной сигнализации.

Об этом сказал управляющий директор Alstom в Западной и Центральной Азии Канат Алпысбаев, сообщает в среду Trend с церемонии торжественной поставки 40-го грузового локомотива Prima T8 AZ8A по контракту с Азербайджанскими железными дорогами, передает Day.Az.

По его словам, завершение поставок - это важный этап, который Alstom всегда отмечает.

"Поставка локомотивов в Азербайджан имеет для нас особое значение, поскольку это наш первый экспортный контракт в Казахстане. Несмотря на все трудности, возникшие в связи с пандемией, мы совместно с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" смогли достичь завершения реализации данного важного проекта. Эти локомотивы играют ключевую роль в увеличении пропускной способности грузовых перевозок в Азербайджане и, кроме того, способствуют реализации грандиозных целей по повышению транзитного потенциала Транскаспийского железнодорожного коридора. Мы работаем над дальнейшим развитием нашего тесного партнерства с ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в том числе по организации сервисного обслуживания локомотивного парка и реализации проектов железнодорожной сигнализации", - сказал Алпысбаев.

Отметим, что в 2014 году АЖД подписали с Alstom контракт на поставку 50 электровозов на сумму 288 миллиона евро, включая 40 тяжеловесных локомотивов Prima T8 AZ8A, которые производятся на СП "ЭКЗ" компании Alstom в городе Нур-Султан (Казахстан) и 10 пассажирских локомотивов Prima M4 AZ4A, которые были произведены в Бельфоре, (Франция), и уже поставлены в Азербайджан.

Prima T8 производства Alstom - один из самых мощных электровозов в мире. Данная модель представляет собой двухсекционный локомотив с нагрузкой 25 тонн на ось, способный транспортировать до девять тыся тонн и двигаться со скоростью 120 км/ч, с установленной продолжительной мощностью 8,8 МВт. Prima T8 AZ8A предназначен для работы при температуре от -25°C до 50°C. Благодаря модульной конструкции, данный локомотив требует минимального технического обслуживания и обеспечивает высокий уровень надежности и низкий уровень затрат в течение срока эксплуатации.

Модельный ряд Prima компании Alstom охватывает все сегменты рынка локомотивов, от большегрузных, грузовых и пассажирских перевозок до маневровых и путевых работ. За последние 20 лет по всему миру было продано более 3200 локомотивов Prima (более 4600 секций).