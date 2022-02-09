В Баку пройдет выставка Caspian Agro 2022

С 18 по 20 мая в Баку Экспо Центре состоится 15-я Юбилейная Азербайджанская Международная Выставка "Сельское Хозяйство" Caspian Agro 2022.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в выставке примут участие компании из Азербайджана, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, России, США, Турции и Украины.

Инновации в различных областях сельского хозяйства всегда были частью выставки, и этот год не исключение. Caspian Agro 2022 держит фокус на высокие технологии и представляет направление Smart Agro, куда войдут такие сектора как: Умная деревня, Интернет вещей, Искусственный интеллект, Стартапы, IT услуги, Беспилотные летательные аппараты (Дроны), а также Робототехнические комплексы. В течение трех дней выставки будут активно обсуждаться инновационные технологии в аграрной отрасли, а также проводиться деловые встречи между предпринимателями и участниками выставки.

В рамках сектора Smart Agro на выставке будут представлены проекты, которые уже реализуются, а также те, что планируются для реализации на освобожденных территориях Карабаха.

За Smart Agro стоит будущее сельского хозяйства и это продемонстрирует выставка Caspian Agro 2022.

Caspian Agro 2022 проходит при активной поддержке и участии Министерства Сельского Хозяйства Азербайджанской Республики. Также выставка поддерживается Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики, Фондом Поощрения Экспорта и Инвестиций в Азербайджане, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) и Национальной Конфедерацией Организаций Предпринимателей (Работодателей) Азербайджанской Республики. В число спонсоров выставки входят компании Gubre.az и Silo Construction. Организаторами выставки является компания Caspian Event Organisers (CEO) и ряд ее зарубежных партнеров.

Для участия в секторе Smart Agro и получения более подробной информации связывайтесь с организаторами по телефону:

+994 12 4041043,caspianagro@ceo.az