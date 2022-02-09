В Азербайджане ускорилось производство многих видов продукции

Меры, направленные на укрепление промышленного потенциала Азербайджана, дают положительные результаты.

Как передает в среду Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В 2021 году ускорились темпы роста производства многих видов продукции в перерабатывающей промышленности", - говорится в публикации.