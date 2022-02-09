https://news.day.az/economy/1434265.html В Азербайджане ускорилось производство многих видов продукции - Микаил Джаббаров
В Азербайджане ускорилось производство многих видов продукции - Микаил Джаббаров
Меры, направленные на укрепление промышленного потенциала Азербайджана, дают положительные результаты.
Как передает в среду Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"В 2021 году ускорились темпы роста производства многих видов продукции в перерабатывающей промышленности", - говорится в публикации.
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