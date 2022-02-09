https://news.day.az/economy/1434341.html На e.customs.gov.az появилась новая услуга
На e.customs.gov.az появилась новая услуга
На единый таможенный портал "e.customs.gov.az" добавлена еще одна электронная услуга. Это услуга "Обращение" по оформлению средств идентификации (печатей) для пользователей "зеленого коридора".
Как передает Day.Az, об этом написал в среду в Twitter председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев.
Тем самым количество электронных услуг на портале достигло 16, говорится в публикации.
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