Льготное подключение и выгодная кампания от Baktelecom

Baktelecom запустила новые кампании для обеспечения пользователей оптического и ADSL-интернета высокоскоростными услугами.

Высокоскоростной интернет с льготными условиями на 12 месяцев

Заявителям услуги оптического интернета и телефонии со скоростью подключения до 100 Мбит/с предоставляются на новых условиях. Пользователи больше не будут платить пошлину для прокладки линии в размере 30 манатов на основе контракта на 12 месяцев https://baktelecom.az/qoshulma-shertleri Таким образом, помимо бесплатного подключения, клиентам предоставляются модемы, поддерживающие услуги широкополосного доступа и обеспечивающие стабильную скорость.

Проверь возможность оптического интернета онлайн, доставим услугу до двери

Также на сайте baktelecom.az активирована функция онлайн-проверки зоны охвата услуг широкополосного доступа. Жители столицы посредством этого раздела https://baktelecom.az/qoshulmani-yoxla могут легко проверить наличие оптических услуг по адресу или номеру телефона.

Baktelecom уже давно организовал подключение к оптическим услугам в онлайн-форме для заявителей. Отныне нет необходимости выезжать на большие расстояния. Заказ телекоммуникационных услуг осуществляется по адресу в разделе "Онлайн подключение" https://baktelecom.az/yeni-qoshulma на сайте baktelecom.az.

Baktelecom в настоящее время расширяет свою широкополосную сеть, чтобы предоставить большему числу жителей высокоскоростной доступ в интернет. Качественные услуги предоставляются 150 000 квартир в Баку и близлежащих поселках через оптическую инфраструктуру емкостью 300 000 пользователей. Сеть, построенная на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network - гигабитная пассивная оптическая сеть), гарантирует полностью стабильную скорость, позволяя передавать услуги телефонии, интернета и телевидения посредством одной линии.

Покрытие оптической инфраструктуры стремительно расширяется, чтобы в будущем обеспечить большее количество заявителей качественными услугами связи.

Больше скорости по одной цене

Baktelecom для обеспечения ADSL-пользователей высокоскоростным интернетом, подключенным к минимальному тарифному пакету, проводит кампанию до марта.

Пользователи интернета со скоростью 1 и 2 Мбит/с, присоединившиеся к кампании, получат в 4 раза больше скорости, заплатив ту же сумму за 3 месяца.

На основании онлайн-обращения https://baktelecom.az/adsl-kampaniyalar интернет-услуга будет предоставляться клиентам, принявшим выгодные условия, по минимальной цене до мая.

Таким образом, большая скорость позволит вам удобно выполнять дистанционное обучение или рабочий процесс, а также другие онлайн-операции.

Baktelecom продолжит внедрять инновации для улучшения качества услуг и удовлетворенности клиентов.