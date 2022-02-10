Fitch о последствиях газового кризиса в Европе

Нынешняя ситуация на газовом рынке Европы может подтолкнуть регион к расширению числа поставщиков и ускорению энергетического перехода в длительной перспективе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, к такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Низкие уровни запасов, сокращение поставок со стороны "Газпрома" и повышение геополитической напряженности за последние несколько месяцев обусловили еще больший дефицит на европейском газовом рынке и способствовали поиску дополнительных поставок", - сообщается в обзоре международного рейтингового агентства.

Отмечается, что несмотря на то, что Европа по-прежнему будет зависеть от российских поставок газа в ближайшей перспективе, в более долгосрочном плане снижение поставок из России может привести к более широкой диверсификации базы поставщиков и ускорению энергетического перехода.

В обзоре отмечается, что европейские потребители конкурируют с азиатскими за сжиженный природный газ (СПГ), в то время как запасы газа в европейских хранилищах низкие. Это поддерживает высокие спотовые цены в Европе, несмотря на некоторое снижение с рекордно высоких уровней, наблюдающееся в последние недели.

Также по мнению аналитиков, СПГ и дополнительные объемы со стороны трубопроводных поставщиков газа помогают сгладить снижение поставок от "Газпрома" на краткосрочную перспективу.