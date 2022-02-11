Страны ОПЕК+ перевыполнили свои обязательства

Страны соглашения ОПЕК+ (организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и инициатива по сокращению добычи нефти, охватывающая страны, не входящие в организацию) в январе выполнив свои обязательства по сокращению добычи нефти на 127%.

Как сообщает АПА со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (IEA), в прошлом месяце среднесуточная добыча нефти в странах ОПЕК+ была меньше предусмотренных объемов (объемов, добывавшихся до соглашения - ред.) на 800 тысяч баррелей, что означает выполнение соглашения на 127%, передает Day.Az.

Отмечено, что в январе участники соглашения увеличили добычу вместо предусмотренных 400 тысяч баррелей всего на 280 тысяч баррелей.

В январе страны ОПЕК выполнили соглашение на 129%, а страны ОПЕК+ на 123%.