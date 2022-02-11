Подготовлен проект изменений в Трудовой кодекс Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник Государственной службы инспекции труда Фуад Гейдаров.

По его словам, некоторые люди не могут устроиться на новую работу, так как трудовой договор на предыдущем рабочем месте остается в системе активным.

Согласно планируемому изменению, Государственной службе инспекции труда будут предоставлены полномочия по аннулированию таких договоров.