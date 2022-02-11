Молдавия заинтересована купить газ у Азербайджана

Молдавия имеет возможность купить газ у Азербайджана.

Как передает Day.Az, такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС молдавский эксперт в области энергетики Андрей Дамашкан, комментируя переговоры по вопросам энергетики, которые провел на этой неделе в Баку вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску.

"Молдавия может получить газ из Азербайджана, который поставляет его через Грузию в Турцию через Трансанатолийский газопровод (TANAP). Технически возможно прокачать газ из этого трубопровода к границе нашей республики, через Трансбалканский трубопровод, который проходит через Болгарию и Румынию", - сказал Дамашкан. Однако сделать это, по его словам, будет непросто.

"Транспортное плечо здесь получается довольно существенное, по объемам, цене прокачки необходимо будет договариваться сразу с несколькими операторами, которые контролируют разные участки этих трубопроводов. Сложно будет договориться о выгодной цене на газ, спрос на который сейчас в мире очень высок, - отметил эксперт.

Вместе с тем Дамашкан не исключил, что Кишинев, ведя эти переговоры, рассчитывает на так называемый "спотовый" обмен газа.

"Допустим, вы приобрели газ в Азербайджане, у кого-то он есть в Европе. При определенных условиях вы можете выгодно обменяться имеющимися объемами, сэкономив на транспортировке и получить хорошую цену", - сказал эксперт.

Министерство энергетики Молдавии на этой неделе заявило, что планирует сотрудничать с Азербайджаном в сфере поставок газа. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания Консультативного совета Южного газового коридора, в котором принимали участие представители стран ЕС, Турции, Азербайджана, США, Великобритании, Украины и других государств. Кишинев на нем представлял вице-премьер Андрей Спыну.