Успешная социальная политика в Азербайджане позволила укрепить систему соцобеспечения

За последние годы в Азербайджане учреждены новые виды социальных выплат, увеличилось число их назначений. Сегодня ведется работа по присвоению участникам 44-дневной Отечественной войны звания "Ветеран войны" и назначению им президентской пенсии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорилось на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно информации, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что успешная социальная политика Президента Ильхама Алиева позволила укрепить систему социального обеспечения. Каждый год в этом направлении предпринимаются важные шаги.

Было отмечено, что с начала текущего года с целью повышения заработной платы и других соцвыплат выделены дополнительные ежегодные средства в размере полутора миллиарда манатов, а для повышения пенсий - 352 миллиона манатов.

В 2018-2021 годах ежегодные расходы по соцобеспечению повысились на 2,4 миллиарда манатов, или на 60%, и достигли 6,4 миллиарда манатов. В прошлом году только по направлению пенсионного обеспечения населению было выплачено 4,6 миллиарда манатов, что на 118 миллионов манатов больше, чем в предыдущем году.

На заседании коллегии говорилось, что по сравнению с периодом тремя годами ранее в 2,2 раза повысилась минимальная пенсия, а среднемесячная пенсия по стране - на 60%. Распоряжением главы государства от 8 февраля 2022 года был обеспечен рост пенсий в среднем еще на 9 процентов, в результате чего ожидается, что среднемесячный размер пенсий в текущем году достигнет 360 манатов, в том числе среднемесячный размер пенсий по возрасту - 385 манатов.

Было также отмечено, что доля средств (трансфертов), выделяемых из госбюджета, в доходах подведомственного министерству Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) в прошлом году снизилась до 25,2 процента. В целом доля трансфертов в доходах ГФСЗ снизилась на 12,9 процента по сравнению с 2017 годом (38,1 процента).

На заседании коллегии также была обсуждена подготовка к выплате единовременных пособий гражданам, получившим инвалидность в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана в 1991-1997 годах и членам семей тех из них, кто уже скончался. Было отмечено, что выплата этих пособий начнется в ближайшее время.

Также были обсуждены итоги деятельности подведомственных и входящих в структуру министерства структур в 2021 году и задачи, стоящие перед ними в 2022 году.