В Азербайджане завершается разработка антиинфляционной программы

В ближайшее время правительство Азербайджана примет разработанную Центральным банком страны антиинфляционную программу. Об этом сказал журналистам председатель правления ЦБ Азербайджана Эльман Рустамов, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, регулятор совместно с ведущими финансовыми институтами завершает разработку антиинфляционной программы и в ближайшее время правительством страны эта программа будет обсуждена и принята.

Рустамов заявил, что по прогнозам ЦБА, со второго полугодия 2022 года инфляция пойдет на спад и регулятор надеется на снижение инфляционного прогноза международными организациями.

"Ведущие центробанки мира должны ужесточить монетарную и денежную политику, усилить антиинфляционные меры. Это поспособствует снизжению инфляции как в этих странах, а также поспособствует снижению импорта инфляции в Азербайджан. Кроме того, в ЦБ ведутся поэтапные работы по снижению инфляции в нашей стране",- сказал он.