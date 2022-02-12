Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в транзитно-транспортной сфере

Заместитель премьер-министра Азербайджана, сопредседатель азербайджано-иранской межгосударственной комиссии Шахин Мустафаев 12 февраля встретился в видеоформате с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем комиссии от Ирана Рустамом Гасеми.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Азербайджана, на встрече также присутствовали представители соответствующих государственных структур обеих стран.

В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в различных сферах, в частности в экономике, торговле, транспорте и транзите, энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах. Было подчеркнуто историческое значение встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси, состоявшейся в Ашхабаде 28 ноября прошлого года в рамках саммита Организации экономического сотрудничества, и отмечено, что эта встреча положила начало выходу азербайджано-иранских связей на новый этап.

Было отмечено, что в 2022 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ираном.

Стороны также подчеркнули, что, несмотря на негативные последствия пандемии коронавируса, товарооборот между Азербайджаном и Ираном увеличился на 30 процентов.

Также стороны отметили успешное сотрудничество в транзитно-транспортной сфере, подчеркнув, что объем автомобильных перевозок между двумя странами в 2021 году значительно возрос - на 70 процентов. Было подчеркнуто, что международный транспортный коридор Север-Юг остается приоритетным с точки зрения развития торговых и транзитно-транспортных связей между двумя странами.

На встрече были обсуждены вопросы проведения очередного заседания комиссии, а также пути дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в различных сферах.