Дагестанские товары разместятся в центре Баку

Шоу-рум с дагестанской продукцией будет открыт в рамках ранее достигнутых договорённостей между Центром поддержки экспорта Дагестана и представительства Россотрудничества в Азербайджане. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба АНО "Центр поддержки экспорта РД".

Совместно с региональной "Опорой России" и предпринимателями будут реализованы технические вопросы по размещению дагестанской продукции в павильоне.

Также будет установлен экран, где будут демонстрироваться ролики о туристическом потенциале региона, промпарков, ТОСЭРов и т.д.