https://news.day.az/economy/1435381.html Дагестанские товары разместятся в центре Баку
Дагестанские товары разместятся в центре Баку
Шоу-рум с дагестанской продукцией будет открыт в рамках ранее достигнутых договорённостей между Центром поддержки экспорта Дагестана и представительства Россотрудничества в Азербайджане. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба АНО "Центр поддержки экспорта РД".
Совместно с региональной "Опорой России" и предпринимателями будут реализованы технические вопросы по размещению дагестанской продукции в павильоне.
Также будет установлен экран, где будут демонстрироваться ролики о туристическом потенциале региона, промпарков, ТОСЭРов и т.д.
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