https://news.day.az/economy/1435484.html Развитие диалога Баку с ЕАЭС способствовало бы активизации торговли - МИД России
Развитие диалога Баку с ЕАЭС способствовало бы активизации торговли - МИД России
Развитие диалога Баку с ЕАЭС в любом формате способствовало бы активизации торговли, развитию транспортно-логистической инфраструктуры и в целом было бы полезно всем государствам региона.
Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью ТАСС Директор первого Департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.
"Однако необходимо отметить, что решение о повышении уровня взаимодействия с Союзом принимается с согласия всех государств-членов и заинтересованной стороны по итогам всестороннего анализа возможных экономических последствий такого шага. Со своей стороны, оказываем партнерам необходимую информационную поддержку",- отметил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре