Развитие диалога Баку с ЕАЭС способствовало бы активизации торговли

Развитие диалога Баку с ЕАЭС в любом формате способствовало бы активизации торговли, развитию транспортно-логистической инфраструктуры и в целом было бы полезно всем государствам региона.

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью ТАСС Директор первого Департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

"Однако необходимо отметить, что решение о повышении уровня взаимодействия с Союзом принимается с согласия всех государств-членов и заинтересованной стороны по итогам всестороннего анализа возможных экономических последствий такого шага. Со своей стороны, оказываем партнерам необходимую информационную поддержку",- отметил он.