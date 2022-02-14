Все больше стран начинают занимать позицию перехода к ВИЭ, сказал в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор Форума НПО по АБР (Азиатский банк развития) Райан Хассан, передает Day.Az.

Комментируя основные достижения в этой сфере в 2021 году, он привел слова исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

"Я думаю, что исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН были сформулированы четыре основных достижения с точки зрения глобального климата в 2021 году. Первое из них заключалось в том, что увеличилось понимание и внимание к этой важной теме, а правительства и финансисты начали выделять ресурсы для сокращения вредных выбросов. Это важно для нас в Азии, потому что люди, наиболее уязвимые к изменению климата - это те, кто живет в прибрежных районах, или те, кто связан с этой проблемой в контексте источника средств к существованию, например, рыбаки и фермеры. Таким образом, если необходимого бюджета или финансирования нет, то о беднейших из бедных и наиболее уязвимых не позаботятся, и то, что финансирование на данные цели увеличилось, это очень хорошо", - сказал Хассан.

По его словам, организация стала свидетелем увеличения АБР финансирования проектов, способствующих борьбе с изменением климата, с 30 миллиардов долларов в 2014 году до 80 миллиардов долларов в 2020 году, и планируется, что до 2030 года его портфель составит 100 миллиардов долларов.

"Таким образом, эти растущие ассигнования на климатическое финансирование обнадеживают", - сказал он.

Однако, по его мнению, также нужно внимательно следить за целенаправленным расходованием этих средств.

Хассан отметил, что самым большим достижением 2021 года с точки зрения глобального развития возобновляемой энергетики являются 290 гигаватт дополнительной генерации возобновляемой энергии во всем мире.

По его словам, это довольно значительная цифра.

"В ежегодном отчете МЭА (Международное энергетическое агентство) о рынке возобновляемых источников энергии говорится, что к 2026 году глобальные мощности возобновляемых источников энергии вырастут на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года, когда они составляли 480 гигаватт. Таким образом, существует реальная тенденция к производству электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии", - сказал Хассан.

Говоря о том, какие страны продемонстрировали наибольшее развитие в этой сфере в 2021 году, Хассан назвал Индию и Китай, которые активно развитивают сферу ВИЭ внутри страны.

"В Индии выдающаяся государственная политика в отношении развития возобновляемых источников энергии, и местное бизнес-сообщество проявило большой интерес к этой области. Индия также объявила о своей цели достичь 500 гигаватт мощности возобновляемой энергии до 2030 года. Китай же продолжает демонстрировать, что может приостанавливать работу угольных электростанций, производить большое количество солнечных батарей, а также поставлять их в другие страны. Так что эти две страны определенно являются ключевыми", - сказал он.

При этом исполнительный директор Форума НПО отметил, что одна проблема все еще остается.

"Индия по-прежнему финансирует электростанции, работающие на ископаемом топливе, за пределами страны. Китай по-прежнему финансирует газовые проекты, проекты с использованием ископаемого топлива и СПГ в других странах. Таким образом, внутри страны они определенно переходят на возобновляемые источники энергии, но в глобальном масштабе еще многое предстоит сделать", - сказал Хассан.

Говоря о шагах, которые необходимо предпринять, чтобы ускорить темпы борьбы с изменением климата в 2022 году, он отметил, что местные органы власти начинают занимать позицию отказа от угля, но очень крупные энергетические компании, вложившие в уголь миллиарды долларов, не хотят от него отказываться. В качестве примера он привел японское правительство, которое все еще активно реализует проекты с применением угля через JICA и другие японские финансовые институты. Хассан подчеркнул, что следует продолжать коллективные усилия по немедленному отказу от этого подхода, и еще многое предстоит сделать.

Что касается замены угля газом, он отметил, что газ не менее проблематичен.

"Есть большой интерес к парогазовым электростанциям, импорту СПГ, созданию газовых терминалов СПГ и так далее. Но проблема здесь в том, что выбросы не снижаются", - сказал Хассан.

По его словам, ожидать, что все переключатся на возобновляемые источники энергии в 2022 и 2023 годах было бы нереалистичным.

Хассан добавил, что работа в области возобновляемых источников энергии на самом деле не так широко обсуждается, как хотелось бы.

"Необходимо планирование использования возобновляемых источников энергии. Необходимы исследования по разработке и внедрению новых технологий в секторе возобновляемых источников энергии. Нам нужны более эффективные солнечные панели, нам нужны более качественные батареи", - сказал он.

Хассан считает, что это некоторые технологические препятствия, которые не были решены.

"Так что определенно есть над чем работать с точки зрения политики, исследований и технологий в этой сфере. Очевидно, что с предоставлением все большего финансирования есть надежда, что через 5-10 лет мы найдем мировое решение этих проблем", - заключил исполнительный директор Форума НПО по АБР.