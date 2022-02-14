Банк оптимизирует продуктовую линейку в соответствии с требованиями рынка.

Состоялось заседание Наблюдательного совета ОАО "Муганбанк". В ходе заседания обсуждались направления деятельности и продуктовая политика в соответствии со стратегическими целями банка.

В то же время, на фоне конкурентоспособных банковских продуктов, предоставляемых банком, было принято решение о приостановке продажи и проведение выигрышных тиражей "Муганбанк Чек".

Учитывая снижение интереса к продукту и его неэффективности на фоне конкурентоспособных банковских продуктов, было принято решение о приостановке продажи и проведения выигрышных тиражей "Муганбанк Чек".

Таким образом, было принято решение приостановить продажу продукта и проведения очередных выигрышных тиражей "Муганбанк Чек " с 11-го феваля 2022-го года, последний розыгрыш которого состоялся 28-го января 2022-го года, обеспечить выплату номинала собственникам и беспрепятственную передачу клиентами головному офису банка, а также филиалам и отделениям.

Первый розыгрыш "Муганбанк Чек" состоялся 15-го марта 2016-го года, а последний розыгрыш состоялся 28-го января 2022-го года и в общей сложности было выиграно 379 450 манатов.