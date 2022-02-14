Микаил Джаббаров о росте азербайджанского экспорта ненефтяной продукции

Вместе с ростом цен на нефть на мировом рынке в 2021 году достигнутые высокие темпы роста экспорта ненефтяной продукции в Азербайджане привели к положительной динамике внешнеторгового баланса.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В 2021 году этот показатель вырос в 3,5 раза - до 10,5 миллиарда долларов", - говорится в публикации.