https://news.day.az/economy/1435587.html Микаил Джаббаров о росте азербайджанского экспорта ненефтяной продукции
Микаил Джаббаров о росте азербайджанского экспорта ненефтяной продукции
Вместе с ростом цен на нефть на мировом рынке в 2021 году достигнутые высокие темпы роста экспорта ненефтяной продукции в Азербайджане привели к положительной динамике внешнеторгового баланса.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"В 2021 году этот показатель вырос в 3,5 раза - до 10,5 миллиарда долларов", - говорится в публикации.
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