Прокладывается новая линия электропередачи в село Минкенд Лачинского района

От подстанции Гюлабирд через Лачинский коридор в село Минкенд Лачинского района прокладывается новая 35-киловольтная линия электропередачи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Вагиф Мустафаев.

По его словам, в настоящее время работа в этом направлении близится к завершению.

"Азеришыг" прокладывает новую 35-киловольтную линию от подстанции Гюлабирд до села Минкенд Лачинского района. Линия электропередачи проходит через Лачинский коридор. В настоящее время работа, проводимая в этом направлении, близится к завершению. Уже выполнено 75% работ", - отметил В. Мустафаев.