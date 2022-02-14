https://news.day.az/economy/1435712.html В Азербайджане рост экспорта ненефтяной продукции достиг рекордного показателя - Микаил Джаббаров
В Азербайджане рост экспорта ненефтяной продукции достиг рекордного показателя - Микаил Джаббаров
В 2021 году в Азербайджане экспорт ненефтяной продукции вырос на 47,2 процента по сравнению с 2020 годом, что является для страны рекордным показателем.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"Расширение производства конкурентоспособной продукции в Азербайджане оказывает положительное влияние на ненефтяной экспорт", - говорится в публикации.
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