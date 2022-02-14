Азербайджан будет эспортировать шерсть в ЕС

Достигнута предварительная договоренность в связи с экспортом шерсти из Азербайджана в ЕС.

Как сообщили Day.Az в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана, были проведены переговоры с Европейским Союзом с целью расширения экспортных возможностей овечьей шерсти.

В результате было достигнута предварительная договоренность по экспорту овечьей шерсти.

Экспорт шерсти может осуществляться на основании ветеринарного сертификата, выданного Агентством предприятиям, зарегистрированным в соответствующей базе данных.