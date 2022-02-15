Стоимость нефти достигла уровня 2014 года

Стоимость нефти марки WTI достигла уровня сентября 2014 года, превысив 95 долларов за баррель. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22:25 по московскому времени, цена мартовских фьючерсов на пике достигала 95,5 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы нефти Brent достигли 96,5 долларов за баррель.