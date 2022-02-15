https://news.day.az/economy/1435917.html Доля экспорта ненефтяной промышленности в ненефтяном экспорте превысила 67% - Микаил Джаббаров
Доля экспорта ненефтяной промышленности в ненефтяном экспорте превысила 67% - Микаил Джаббаров
В 2021 году доля экспорта ненефтяной промышленности в общем ненефтяном экспорте Азербайджана превысила 67 процентов.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Министр отметил, что развитие ненефтяной промышленности в Азербайджане придает хороший импульс экономическому росту этого сектора.
Отметим, что в отчетный период темпы роста экспорта ненефтяной продукции в Азербайджане способствовали положительной динамике во внешнеторговом балансе.
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