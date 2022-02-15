Доля экспорта ненефтяной промышленности в ненефтяном экспорте превысила 67%

В 2021 году доля экспорта ненефтяной промышленности в общем ненефтяном экспорте Азербайджана превысила 67 процентов.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что развитие ненефтяной промышленности в Азербайджане придает хороший импульс экономическому росту этого сектора.

Отметим, что в отчетный период темпы роста экспорта ненефтяной продукции в Азербайджане способствовали положительной динамике во внешнеторговом балансе.