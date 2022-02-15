Зарплаты этих работников повысились

Внесено изменение в "Порядок выплаты зарплаты работникам здравоохранения медицинских учреждений, находящихся в подчинении публичного юридического лица "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в соответствии с изменением, месячная тарифная зарплата работников здравоохранения будет установлена по 19 категориям. Раньше их было 18. Месячная зарплата по 19-й категории будет 979 манатов.

Согласно другому изменению, сумма ежемесячной поощрительной надбавки, выплачиваемой заместителям директора (руководителя) медучреждения будет составлять до 80% суммы ежемесячной поощрительной надбавки, выплачиваемой директору. Раньше она составляла до 50%.

Эти изменения вступают в силу с 1 января 2022 года.