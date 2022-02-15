В Нахчыван будет построена ЛЭП через Зангезурский коридор

На повестке дня находится вопрос строительства линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 330 киловольт в Нахчыван через Зангезурский коридор.

Об этом сказал пресс-секретарь ОАО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев, отвечая на вопрос Trend, передает Day.Az.

По его словам, в Джебраильском районе будет построена ЛЭП напряжением 330 киловольт из Агджабеди и Имишли.

"Предусматривается экспорт электроэнергии в Европу через Зангезурский коридор. Планируется строительство ЛЭП напряжением 330 киловольт из Агджабеди до Нахчывана через Зангезурский коридор и экспорт по ней электроэнергии в Турцию, а оттуда - на европейский рынок", - сказал Абдуллаев.

Отметим, что сегодня организована поездка в Агдам представителей азербайджанских СМИ. Журналисты ознакомятся с открытыми Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым два дня назад подстанциями "Агдам-1", "Агдам-2", цифровым центром управления "Карабах", а также с подстанцией "Суговушан" в одноименном поселке Тертерского района.