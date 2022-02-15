В Азербайджане ускорилось развитие отдельных отраслей ненефтяного сектора

Развитие отдельных отраслей ненефтяного сектора в Азербайджане ускорилось, и в прошлом году добавленная стоимость в этой сфере выросла по сравнению с предыдущим годом.

Как передает во вторник Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров.

"Рост в сфере туризма и общественного питания составил 34,2 процента, в ненефтяной промышленности - 17,8 процента, в сфере транспорта и складского хозяйства - 16 процентов, в сфере информации и связи - 6,1 процента, в торговле и ремонте транспортных средств - 5,3 процента, в сельском, лесном и рыбном хозяйствах - 3,3 процента", - говорится в публикации.