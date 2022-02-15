https://news.day.az/economy/1436119.html Ровнаг Абдуллаев представлен коллективу минэкономики
Ровнаг Абдуллаев представлен коллективу минэкономики
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров представил коллективу ведомства новоназначенного заместителя министра Ровнага Абдуллаева, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.
Министр поздравил Ровнага Абдуллаева и Эльнура Алиева с новым назначением, подчеркнул задачи, поставленные руководством страны на нынешнем этапе развития, и пожелал им успехов в работе по достижению поставленных целей.
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