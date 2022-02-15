Азербайджан и Япония обсудили экономическое сотрудничество

С участием сопредседателя азербайджано-японской экономической комиссии, вице-президента корпорации İtochu Йошихиса Сузуки, посла Азербайджана в Японии Гюрселя Исмаилзаде, посла Японии в Азербайджане Вада Дзюнити и министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева в формате видеоконференции состоялась подготовительная встреча Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией.

Как сообщили Day.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Было принято решение о проведении осенью 2022 года 11-го заседания Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией.