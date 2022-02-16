Сколько пассажиров обслужили аербайджанские аэропорты в январе?

Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана в январе 2022 года составил 290 тысяч человек, передает Day.Az.

Данный показатель более чем в четыре раза превысил статистику 2021 года. На положительной тенденции сказалось поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, а также увеличение числа стран, с которыми Азербайджан открыл воздушные границы. Однако пассажиропоток остается ниже допандемийного результата января 2020 года, когда в указанный период он составил 395 тысяч человек.

От общего числа пассажиров на долю Международного аэропорта Гейдар Алиев пришлось 233 тысячи пассажиров (80% от всего пассажиропотока). Базовые авиаперевозчики воздушной гавани Баку - AZAL и Buta Airways - перевезли 91 тыс. и 28 тыс. человек, что составляет 39,1% и 12,1% доли пассажиропотока соответственно.

В минувшем месяце в бакинский аэропорт совершили рейсы 23 иностранные авиакомпании.

Авиаперевозчики выполняют полеты из Азербайджана в Турцию, Россию, ОАЭ, Грузию, Украину, Беларусь, Катар, Израиль, Германию, Великобританию, Кувейт, Бахрейн и Саудовскую Аравию.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) - крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

В 2021 году Международный аэропорт Гейдар Алиев получил 5-звездочный рейтинг по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19 для аэропортов от международного рейтингового агентства воздушного транспорта Skytrax.

Это высшее признание эффективности мер COVID-19, введенных в Международном аэропорту Гейдар Алиев для защиты своих пассажиров и сотрудников от распространения коронавируса.