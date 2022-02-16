Посол США о процессе расширения "Южного газового коридора"

Необходимо решить, как начать процесс расширения "Южного газового коридора".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

"Я подчеркнул важную роль, которую Южный газовый коридор играет сегодня в энергетической безопасности Европы. Из-за нехватки газа для Европы еще более важно начать предпринимать дальнейшие шаги по диверсификации своих источников энергии, и Южный газовый коридор может сыграть свою роль. Южный газовый коридор может удвоить свою мощность, что потребует некоторого времени и определенных инвестиций. Но я думаю, что пришло время решить как начать этот процесс сейчас", - сказал он.

Посол отметил, что Транскаспийский трубопровод также является способом потенциального раскрытия значительных и огромных газовых ресурсов Туркменистана и доставки их на мировые рынки и в Европу.

"Мы всегда считали, что важность Южного газового коридора заключается в том, что его можно расширять и транспортировать дополнительный газ в Европу. Мы открыты для всех возможностей увеличения поставок газа в Европу. Большая часть этих объемов поставляется из Азербайджана. Это хорошо для Азербайджана, для Европы и США", - сказал он.