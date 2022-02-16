Транспортировка транзитной нефти по БТД резко выросла

В январе этого года в Азербайджане по магистральным нефтепроводам было транспортировано 2 980,7 тыс. тонн нефти, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Госкомстате сообщили, что 77,2% нефти было транспортировано по экспортному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), за отчетный период по этому нефтепроводу было транспортировано 2 299,9 тыс. тонн нефти (на 8,3% меньше аналогичного показателя 2021 года).

Сообщается, что за отчетный период по нефтепроводу БТД было транспортировано также 430,1 тыс. тонн транзитной нефти (в годовом сравнении это больше на 55,8%).

Напомним, в прошлом году в Азербайджане по магистральным нефтепроводам было транспортировано 35 018 тыс. тонн нефти, что на 0,86% больше, чем в 2020 году.