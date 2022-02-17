Стоимость азербайджанской нефти превысила $100

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 16 февраля выросла на 3,1 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 100,7 доллара за баррель, сообщает Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 3,14 доллара и составила 96,82 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла на 2,55 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 92,55 долларов за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, выросла на 3,14 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 97,66 доллара за баррель.