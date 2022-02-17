ЕС окажет поддержку предпринимателям Азербайджана

Европейский союз планирует оказать поддержку порядка 25 тысячам предпринимателей в Азербайджане.

Об этом сказал в четверг глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко в ходе семинара на тему "Создание национальной системы агротуризма", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, представительство ЕС в Азербайджане недавно заявило о своей заинтересованности инвестировать в экономику Азербайджана более двух миллиардов евро.

"ЕС способствует внедрению в Азербайджане передовых технологий развития агротуризма. Мы проводим большую и плодотворную работу в ряде районов Азербайджана по обеспечению местных предпринимателей необходимыми инструментами для создания объектов агротуризма. Кроме того, мы видим большой экономический потенциал в создании связи между городами и селами, что станет дополнительным стимулом для развития сельских поселений в Азербайджане", - сказал Михалко.