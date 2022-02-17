В рамках Большого возвращения в Карабах сектор агротуризма получит дополнительный стимул для развития

По оценкам экспертов, объем мирового рынка агротуризма до 2030 года превысит 60 миллиардов долларов.

Об этом сказал в четверг председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов в ходе семинара на тему "Создание национальной системы агротуризма", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, планируется сделать агротуризм одним из устойчивых секторов.

"В рамках Большого возвращения в Карабах в ближайшее время этот сектор получит дополнительный стимул для своего развития. Также предприниматели имеют возможность воспользоваться грантовыми программами нашего агентства, которые обеспечивают финансовую поддержку каждому бизнесмену в размере до 20 тысяч манатов", - сказал Мамедов.

Он сообщил, что в мае прошлого года для поддержки агротуризма в Исмаиллы были сданы в эксплуатацию 15 туристических объектов. В этой связи большой туристический потенциал имеют такие регионы, как Губа, Гусар, Гах, Загатала и ряд других.

"Мы наряду с другими госструктурами окажем необходимую поддержку развитию агротуризма в этих районах", - добавил глава правления агентства.