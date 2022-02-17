На азербайджанском рынке появятся новые индийские товары

Мы планируем расширить ассортимент индийских товаров на азербайджанском рынке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна в ходе деловой встречи в рамках азербайджано-индийского сотрудничества.

"Индия уже давно присутствует на рынке Азербайджана, однако мы бы хотели расширить разнообразие индийских товаров", - сказал Ванлалвавна.

По словам дипломата, Индия может предложить азербайджанскому рынку информационные технологии и электронику (мобильные телефоны).

Он также отметил, что Азербайджан является одним из важнейших рынков для индийских товаров.

"Товарооборот между Индией и Азербайджаном в 2021 году вырос на 27 процентов по сравнению с 2020 годом, что свидетельствует о тесном сотрудничестве двух стран", - сказал Ванлалвавна.