Азербайджан обладает достаточными резервами для увеличения поставок газа в Европу, однако в отличие от рынка нефти, экспорт голубого топлива наращивается лишь при наличии конкретных заявок от потребителей. Об этом заявил Анадолу заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, передает Day.Az.

"Танго танцуют двое. В отличие от рынка нефти, месторождения газа разрабатываются лишь в случае наличия покупателей и подписанных договоренностей", - подчеркнул замминистра.

По его словам, без стратегического видения очень сложно сбалансировать спрос и предложение на нефть и газ. "Для начала производства на новом месторождении требуется около 6-7 лет. Кроме того, нужны инвестиции на поддержание инфраструктуры на уже действующих месторождениях. Поэтому важно все просчитывать и подходить к вопросу стратегически. Пандемия коронавируса нарушила эти подсчеты, сформировала неопределенность", - сказал Солтанов.

Замглавы Минэнерго Азербайджана привлек внимание к серьезным усилиям по реализации за рубежом концепции зеленой энергетики.

"Несмотря на то, что природный газ считается экологически наиболее безвредным ископаемым, на фоне глобальных климатических изменений даже по этому вопросу имеют место разночтения. Все это отражается на решении банковых структур по выделению кредитов, а также предоставлении прерогатив в стратегических проектах. В итоге дорожает объем работ", - констатировал Солтанов.

Далее он акцентировал внимание на погодным условиях в Европе, где в нынешнем сезоне фиксировались аномальные холода, что в итоге привело к резкому подорожанию газа.

Заместитель министра энергетики напомнил, что Азербайджан сегодня поставляет на европейский рынок 10 млрд кубометров газа, что является значимым объемом для таких стран, как Греция и Болгария.

Солтанов сообщил к планам расширения третьей фазы работ по разработке месторождения "Шах-Дениз" в Каспийском море. Он отметил, что месторождение "Абшерон" также обладает достаточными запасами газа. Кроме того, крупные резервы есть на месторождениях "Шафаг-Асиман", "Умит" и "Бабек".