Внешнеторговый оборот Азербайджана резко увеличился

В январе этого года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 4,062 млрд. долларов США, что в годовом выражении больше на 68,4%.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в отчете Государственного таможенного комитета.

В январе экспорт составил 3,087 млрд. долларов, импорт - 974,865 млн. долларов, что в годовом сравнении больше соответственно на 90,1% и на 23,8%.

За отчетный период образовалось положительное сальдо в размере 2,112 млрд. долларов, что в 2,5 раза больше, чем за январь прошлого года.