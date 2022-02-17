https://news.day.az/economy/1436729.html Доходы Азербайджана от экспорта газа значительно выросли
Доходы Азербайджана от экспорта газа значительно выросли
В январе этого года Азербайджан экспортировал 1 613 199,82 тыс. кубометров природного газа на сумму 803 301,51 тыс. долларов США.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, как говорится в отчете, опубликованном Государственным таможенным комитетом, стоимость экспортируемого Азербайджаном природного газа за отчетный период увеличилась в 8 раз, а объем- на 44% по сравнению с соответствующим показателем 2021 года.
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