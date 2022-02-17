Азербайджан увеличил экспорт овощей и фруктов

За январь текущего года Азербайджан экспортировал 43 805,93 тонн овощей и фруктов стоимостью 52 808,82 тыс. долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, проведенным на основании данных Государственного таможенного комитета (ГТК), стоимость экспортированных овощей и фруктов за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 42,5%, объем - на 27,3%.

Отметим, что основную часть экспортированных Азербайджаном овощей и фруктов за первый месяц текущего года составили томаты, фундук, яблоки, картофель и гранаты.