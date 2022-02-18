Торговый оборот Азербайджана с Турцией значительно вырос

В январе этого года объем торгового оборота Азербайджана с Турцией составил 444,672 млн. долларов США, что в годовом выражении на 70,3% больше.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, проведенным на основании отчета Государственного таможенного комитета, экспорт в Турцию в годовом сравнении вырос на 98,1% и составил 290,893 млн. долларов, импорт из Турции увеличился на 34,5% и составил 153,779 млн. долларов США. Доля нефти в экспорте составила 14,2%.

В результате в январе 2022 года образовалось положительное сальдо на 137,114 млн. долларов, что в 4,2 раза больше, чем в январе прошлого года.

Отметим, в прошлом году объем торгового оборота Азербайджана с Турцией составил 4,661 млрд. долларов США (рост на 12%), что на 3,4% больше допандемийного уровня.

Напомним, Азербайджан и Турция в 2023 году увеличат объем взаимного торгового оборота до 15 млрд. долларов США.