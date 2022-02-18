Азербайджан заинтересован в привлечении инструментов исламского финансирования.

Об этом сказал в пятницу вице-президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Вугар Зейналов в ходе конференции на тему "Инновационная активность малых и средних предприятий в период стабилизации экономического роста в постпандемию", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, на сегодняшний день в Азербайджане работают несколько турецких банков.

"Мы заинтересованы в интеграции законодательной базы и инструментов финансирования тюркоязычных стран в Азербайджане, и правительство нашей страны уже начало проводить работы в этом направлении", - сказал Зейналов.

Вице-президент конфедерации отметил, что создание такой правовой базы будет способствовать увеличению числа банков тюркоязычных стран в Азербайджане.

Отметим, что 18 февраля в Баку проходит конференция на тему "Инновационная активность малых и средних предприятий в период стабилизации экономического роста в постпандемию", в которой принимают участие азербайджанские депутаты, заместитель генерального секретаря ТюркПА, председатель правления Агентства по развитию МСБ и др.